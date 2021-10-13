В роботі Telegram стався масштабний збій

Користувачі популярного месенджера Telegram по всьому світу скаржаться на збої в роботі, свідчать дані на сайті Downdetector, який відстежує збої та відключення на популярних інтернет-ресурсах, повідомляє РИА Новости.

З проблемами зіткнулися жителі Росії, США, Великобританії, Німеччини та інших країн. Більшість користувачів сервісу скаржаться на роботу програми, з'єднання з сервером і роботу сайту.

Перші повідомлення про збої від користувачів з РФ стали надходити близько 2.20 за Києвом, найбільша кількість скарг надійшло близько 2.50. Після 3.00 число скарг стало скорочуватися.