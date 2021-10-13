У метро Вашингтона поїзд зійшов з рейок

У вашингтонському метро з рейок зійшов потяг. Про це, з посиланням на Управління столичного метрополітену, повідомляє РБК.

Про постраждалих не йдеться. Влада запросила автобуси для доставки пасажирів. Керівництво метро попередило про затримки поїздів в інших районах міста. На місце події були направлені пожежники й співробітники метрополітену.

The Washington Post пише, що інцидент стався 12 жовтня о 16:53 за місцевим часом (23:53 за Києвом). Представники метрополітену сказали виданню, що в поїзді знаходилися приблизно від 300 до 400 осіб.

За словами очевидців, пасажири сиділи в темряві протягом декількох годин. Про початок евакуації виданню повідомили приблизно о 19:00 (02:00 за Києвом).