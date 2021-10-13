У США прийняли закон про підвищення боргового ліміту

Палата представників Конгресу США, контрольована демократами, остаточно затвердила прийнятий Сенатом законопроєкт про тимчасове підвищення ліміту державного запозичення на $480 млрд - до $28,9 трлн, що знизило ризик дефолту як мінімум до початку грудня, повідомляє Газета.ru.

Трансляцію засідання вів телеканал C-Span. На підтримку цього кроку проголосували 219 конгресменів, 206 висловилися проти. Жоден республіканець не підтримав ініціативу.

Республіканці наполягають на тому, що демократи повинні взяти на себе відповідальність за підвищення ліміту боргу, тому що хочуть витратити трильйони доларів на розширення соціальних програм і боротьбу зі зміною клімату.

Демократи в свою чергу заявляють, що розширення повноважень за запозиченнями необхідно в основному для покриття витрат на зниження податків і витрати на програми при адміністрації колишнього президента-республіканця Дональда Трампа.

Очікується, що президент США Джо Байден підпише закон вже на цьому тижні, оскільки раніше міністр фінансів Джанет Йеллен попередила Конгрес, що країна досягне свого чергового ліміту держборгу до 18 жовтня.