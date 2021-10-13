Адміністрацію Трампа запідозрили у привласненні подарунків
Генеральний інспектор державного департаменту США вивчає, чи не присвоїли чиновники адміністрації колишнього президента Дональда Трампа дорогі подарунки, які призначалися іноземцям, повідомляє РИА Новости.
"Управління генерального інспектора розслідує, чи забрали в січні політичні призначенці тодішнього президента Трампа подарунки зі сховища Держдепу додому, повідомив інформований співробітник відомства", - передає телеканал NBCNews.
За інформацією джерела, зниклі подарунки мають "значну вартість".
Як уточнює телеканал, американські ЗМІ раніше повідомляли, що пропали подарунки для іноземних делегацій саміту "Великої сімки" у 2020 році. Саміт був скасований через пандемію, а презентувати планувалося шкіряні портфелі, олов'яні таці та мармурові коробки з президентською печаткою або підписом першого подружжя.
Телеканал уточнює, що вручені офіційним особам США подарунки реєструє відділ протоколу Держдепу; подарунки можна передати в нацархів або в іншу держустанову, або викупити, компенсувавши вартість мінфіну.