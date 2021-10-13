У Мексиці НПЗ зупинив роботу через масштабний страйк
Робітники, зайняті будівництвом нафтопереробного заводу компанії ICA Flour в мексиканському місті Дос Бокас, регіоні Табаско, почали страйк, повідомляє РБК.
Працівники вимагають підвищення зарплати, оплату зверхурочних, безпеки роботи, а також видачу засобів захисту і надання пільг.
У страйку взяли участь близько 5 тис. осіб. Через це робота підприємства зупинена.
Під час страйку у робочих стався конфлікт з інженерами компанії. У підсумку в конфлікт втрутився контингент Військово-морських сил Мексики. Військові взяли протест під контроль, вказує видання.
Після страйку частина робочих продовжила роботу, але більшість вирішила покинути територію заводу і не працювати до тих пір, поки керівництво компанії не задовольнить їхні скарги на умови праці.