У Мексиці НПЗ зупинив роботу через масштабний страйк

Робітники, зайняті будівництвом нафтопереробного заводу компанії ICA Flour в мексиканському місті Дос Бокас, регіоні Табаско, почали страйк, повідомляє РБК.

Працівники вимагають підвищення зарплати, оплату зверхурочних, безпеки роботи, а також видачу засобів захисту і надання пільг.

Denuncia al 9933989844 ... No hay acuerdos hasta el momento con los trabajadores de ICA en la nueva refinería Dos Bocas, Paraiso, continúa el paro ... Zas !!! pic.twitter.com/wZStMs16Jt - LinoZentella (@linozentella_) October 12, 2021

У страйку взяли участь близько 5 тис. осіб. Через це робота підприємства зупинена.

Під час страйку у робочих стався конфлікт з інженерами компанії. У підсумку в конфлікт втрутився контингент Військово-морських сил Мексики. Військові взяли протест під контроль, вказує видання.

Після страйку частина робочих продовжила роботу, але більшість вирішила покинути територію заводу і не працювати до тих пір, поки керівництво компанії не задовольнить їхні скарги на умови праці.