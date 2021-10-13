Від Цукерберга зажадали зберегти документи з викриттями Facebook

Голова Комітету Сенату США з торгівлі Марія Кантуелл закликала виконавчого директора Facebook Марка Цукерберга зберегти всі документи, пов'язані з викривальними показаннями колишньої співробітниці компанії Френсіс Хауген, повідомляє Дзеркало тижня.

"Показання ... викликають серйозні побоювання з приводу того, чи ввів Facebook в оману громадськість, федеральні регулювальні органи та наш комітет" , - написала вона.

Законодавець попередила, що її комітет продовжить "нагляд і роботу з розробки законодавства, спрямованого на захист конфіденційності споживачів, підвищення безпеки даних і посилення федерального правозастосування для усунення цифрового шкоди".