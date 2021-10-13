Пандемія загнала мільйони людей у злидні

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріш заявив, що пандемія коронавируса загнала більше 100 мільйонів осіб у злидні і залишила більше чотирьох мільярдів осіб практично без соціальної підтримки, охорони здоров'я або захисту доходів, повідомляє "Лента.ру".

Генсек ООН засудив відсутність глобальної солідарності, через що страждають люди, що живуть в регіонах, порушених конфліктами, і в бідних країнах. На думку Гутерріша, між багатими і бідними країнами спостерігається величезна нерівність, яка приховується ознаками відновлення світової економіки.

"Нерівність щодо вакцин <...> прирікає світ на мільйони смертей і продовжує економічний спад, який може коштувати трильйони доларів і найсильніше вдарити по бідних країнах", - заявив Гутерріш.

Експерти пов'язують показники бідності з низьким рівнем вакцинації від коронавіирусу в країнах з невеликими доходами на душу населення. Оскільки більшість жителів в розвинених країнах вакциновані, до 2022 року 90 відсотків з них повернуть допандемійний рівень доходу на душу населення, і тільки одній третині країн з низьким і середнім рівнем доходу вдасться це зробити. Там зростання економіки стане найповільнішим - 2,9 відсотка - за останні 20 років.

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебрейесус заявив про «глобальну катастрофу» через нерівномірний розподіл вакцин. ВООЗ затвердила нову стратегію, згідно з якою до кінця 2021 року має бути щеплено 40 відсотків населення планети, а до закінчення програми в середині 2022 року - 70 відсотків. Разом з тим, країни, що розвиваються і генсек ООН зажадали більш справедливого розподілу вакцин.