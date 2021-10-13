G20 погодилися включити талібів до розподілу допомоги для Афганістану

За інформацією The Guardian, у G20 погодилися залучити талібів до розподілу допомоги для Афганістану. Але наголошується, що це не дозволить домогтися політичного визнання талібів, повідомляє РБК-Україна.

Агентства з надання допомоги, такі як Міжнародний комітет порятунку, заявляють, що Афганістан знаходиться на межі "гуманітарної кризи", оскільки його виживання на 75% залежало від іноземної допомоги, а відтоді як таліби захопили владу в серпні, підтримка припинилася.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що країна знаходиться в переломному моменті.

Автор: Анна Полисученко