12 правнуків Єлизавети II, що претендують на престол

Королева Великобританії Єлизавета II народила чотирьох дітей, а вони, своєю чергою, справили на світло ще 12 королівських нащадків, повідомляє Обозреватель.

Відзначимо, що у 2021 році в сім'ї Її Величності стався справжній бебі-бум. Тому у королеви зараз дуже велике сімейство.

Саванна Енн Філліпс

Саванна Енн Філліпс є внучкою принцеси Анни.

Внучка принцеси Анни, донька Пітера Філліпса та Отем Келлі з'явилася на світ 29 грудня 2010 року, саме тоді Єлизавета II вперше стала прабабусею. Зараз Саванна сімнадцята в черзі на престол.

Вона не носить ніякого титулу, тому що походить від королеви за жіночою лінією. Саванна має запальний характер, і її кумедні витівки фотографи часто ловлять на камеру.

Айла Елізабет Філліпс

Айла Елізабет Філліпс є сестрою Саванни.

Айла Філліпс є молодшою сестрою Саванни. Зараз їй 9 років. Дівчинка дев'ятнадцята в черзі на трон Великобританії.

Айла є улюбленицею тата Пітера Філліпса, вона завжди поводиться спокійно і має королівські манери вже в такому юному віці.

Принц Джордж

Принц Джордж є внуком принца Чарльза.

Принц Джордж Александр Луї народився в родині Кейт Міддлтон та принца Вільяма 22 червня 2013 року. 8-річний хлопчик є внуком принца Чарльза.

Джордж третій в черзі на престол після свого батька і дідуся. Його Високість росте стриманим і вихованим.

Міа Грейс Тіндалл

Міа Грейс Тіндалл є внучкою принцеси Анни.

Міа Грейс Тіндалл є донькою Зари Філліпс та Майка Тіндалла, а також внучкою принцеси Анни. Праонучці Єлизавети зараз 7 років.

Вона не має королівських титулів і є двадцять першою в черзі на престол. Мія росте звичайною дівчинкою і займається з мамою кінним спортом.

Принцеса Шарлотта

Принцеса Шарлотта є середньою донькою принца Вільяма і Кейт.

Принцеса Шарлотта є другою дитиною принца Вільяма і Кейт Міддлтон. Її Високість з'явилася на світ у 2015 році й зайняла четверте місце на престол.

Кембриджську принцесу часто порівнюють з прабабусею, бо вона зростає дуже впевненою в собі, грайливою та розкутою дівчинкою.

Принц Луї

Принц Луї є молодшим сином принца Вільяма і Кейт.

Молодший син герцогів Кембриджських принц Луї народився у 2018 році. 3-річний хлопчик посів п'яте місце в черзі на престол.

В такому маленькому віці принц вже займається музикою та обожнює співати.

Лена Елізабет Тіндалл

Лена Елізабет Тіндалл є внучкою принцеси Анни.

Лена Елізабет Тіндалл є другою донькою Зари Тіндалл. Вона народилася у 2018 році й стала двадцять другою в черзі на престол.

Зара і Майк ведуть непублічний спосіб життя, тому про їхню молодшу доньку відомо мало. Але відомо, що дівчинка обожнює грати з сестрою і більш відомими кузинами, тому іноді потрапляє на фото папараці.

Арчі Маунтбеттен-Віндзор

Арчі Маунтбеттен-Віндзор є сином принца Гаррі.

Арчі Маунтбеттен-Віндзор є первістком принца Гаррі і Меган Маркл, й також онуком принца Чарльза. Арчі сьомий в черзі на трон.

Його батьки відмовилися від усіх титулів і переїхали до США, щоб виростити малюка як звичайну дитину.

Огаст Бруксбенк

Огаст Бруксбенк є внуком принца Ендрю.

Огаст Бруксбенк є первістком принцеси Євгенії та її чоловіка Джека. Малюк народився 9 лютого 2021 року. Хлопчик поки не має жодних титулів, адже його батько є простолюдином.

Лукас Філіп Тіндалл

Зара Тіндалл стала мамою втретє.

Десятим онуком Єлизавети II став малюк Лукас Філіп Тіндалл – син Зари Тіндалл і Майка. Він народився 21 березня 2021 року. Батьки поки не розкривають обличчя дитини.

Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор

Принц Гаррі і Меган Маркл стали батьками вдруге.

Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор є другою дитиною принца Гаррі та Меган Маркл. Дівчинка народилася в США 4 червня 2021 року.

Її назвали в честь прабабусі та покійної Леді Ді. Лілібет зайняла восьме місце в черзі на королівський престол.

Сієнна Елізабет Мапеллі-Моцці

Принцеса Беатріс народила донечку.

Наймолодша праонука королеви – Сієнна Мапеллі-Моцці. Вона народилася 18 вересня 2021 року. Дочка принцеси Беатріс і Едоардо – 11-а в черзі на престол.