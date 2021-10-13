12 правнуків Єлизавети II, що претендують на престол
Королева Великобританії Єлизавета II народила чотирьох дітей, а вони, своєю чергою, справили на світло ще 12 королівських нащадків, повідомляє Обозреватель.
Відзначимо, що у 2021 році в сім'ї Її Величності стався справжній бебі-бум. Тому у королеви зараз дуже велике сімейство.
Саванна Енн Філліпс
Внучка принцеси Анни, донька Пітера Філліпса та Отем Келлі з'явилася на світ 29 грудня 2010 року, саме тоді Єлизавета II вперше стала прабабусею. Зараз Саванна сімнадцята в черзі на престол.
Вона не носить ніякого титулу, тому що походить від королеви за жіночою лінією. Саванна має запальний характер, і її кумедні витівки фотографи часто ловлять на камеру.
Айла Елізабет Філліпс
Айла Філліпс є молодшою сестрою Саванни. Зараз їй 9 років. Дівчинка дев'ятнадцята в черзі на трон Великобританії.
Айла є улюбленицею тата Пітера Філліпса, вона завжди поводиться спокійно і має королівські манери вже в такому юному віці.
Принц Джордж
Принц Джордж Александр Луї народився в родині Кейт Міддлтон та принца Вільяма 22 червня 2013 року. 8-річний хлопчик є внуком принца Чарльза.
Джордж третій в черзі на престол після свого батька і дідуся. Його Високість росте стриманим і вихованим.
Міа Грейс Тіндалл
Міа Грейс Тіндалл є донькою Зари Філліпс та Майка Тіндалла, а також внучкою принцеси Анни. Праонучці Єлизавети зараз 7 років.
Вона не має королівських титулів і є двадцять першою в черзі на престол. Мія росте звичайною дівчинкою і займається з мамою кінним спортом.
Принцеса Шарлотта
Принцеса Шарлотта є другою дитиною принца Вільяма і Кейт Міддлтон. Її Високість з'явилася на світ у 2015 році й зайняла четверте місце на престол.
Кембриджську принцесу часто порівнюють з прабабусею, бо вона зростає дуже впевненою в собі, грайливою та розкутою дівчинкою.
Принц Луї
Молодший син герцогів Кембриджських принц Луї народився у 2018 році. 3-річний хлопчик посів п'яте місце в черзі на престол.
В такому маленькому віці принц вже займається музикою та обожнює співати.
Лена Елізабет Тіндалл
Лена Елізабет Тіндалл є другою донькою Зари Тіндалл. Вона народилася у 2018 році й стала двадцять другою в черзі на престол.
Зара і Майк ведуть непублічний спосіб життя, тому про їхню молодшу доньку відомо мало. Але відомо, що дівчинка обожнює грати з сестрою і більш відомими кузинами, тому іноді потрапляє на фото папараці.
Арчі Маунтбеттен-Віндзор
Арчі Маунтбеттен-Віндзор є первістком принца Гаррі і Меган Маркл, й також онуком принца Чарльза. Арчі сьомий в черзі на трон.
Його батьки відмовилися від усіх титулів і переїхали до США, щоб виростити малюка як звичайну дитину.
Огаст Бруксбенк
Огаст Бруксбенк є первістком принцеси Євгенії та її чоловіка Джека. Малюк народився 9 лютого 2021 року. Хлопчик поки не має жодних титулів, адже його батько є простолюдином.
Лукас Філіп Тіндалл
Десятим онуком Єлизавети II став малюк Лукас Філіп Тіндалл – син Зари Тіндалл і Майка. Він народився 21 березня 2021 року. Батьки поки не розкривають обличчя дитини.
Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор
Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор є другою дитиною принца Гаррі та Меган Маркл. Дівчинка народилася в США 4 червня 2021 року.
Її назвали в честь прабабусі та покійної Леді Ді. Лілібет зайняла восьме місце в черзі на королівський престол.
Сієнна Елізабет Мапеллі-Моцці
Наймолодша праонука королеви – Сієнна Мапеллі-Моцці. Вона народилася 18 вересня 2021 року. Дочка принцеси Беатріс і Едоардо – 11-а в черзі на престол.