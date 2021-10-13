У Китаї дослідять зразки з Уханьского центру крові

Китайські вчені проведуть дослідження десятків тисяч зразків з банку крові в місті Ухані, де, як вважається, людина вперше заразилася на коронавірус COVID-19, повідомляє Дзеркало тижня.

Зразки зберігаються в Уханьскому центрі крові. Як пояснила китайська влада, протягом двох років їх не можна було дослідити, бо вони могли знадобитися як доказ у судових процесах, пов'язаних з донорством крові. Скоро для зразків, узятих восени 2019 року, терміни зберігання почнуть спливати.

Представник Національної комісії охорони здоров'я Китаю повідомив, що зараз йде підготовка до дослідження, підкресливши, що воно почнеться після закінчення дворічного терміну.

Доцент епідеміології Колумбійського університету Морін Міллер в бесіді з CNN висловила впевненість, що зразки "абсолютно точно будуть містити життєво важливі дані". Вона закликала Китай допустити іноземних експертів до спостереження за процесом дослідження.

"Ніхто не повірить жодним результатами, про які повідомляє Китай, якщо не буде, принаймні, кваліфікованих спостерігачів" , - вважає Міллер.

Вільям Шаффнер, професор медичного факультету Університету Вандербільта, назвав дві можливі складнощі зі зразками крові: їх справжність та репрезентативність. Він пояснив, що донорами зазвичай стають здорові люди, у яких COVID-19 з більшою ймовірністю протікає безсимптомно. Також Шаффнер висловився за те, щоб зразки були доставлені в Женеву чи інше нейтральне місце, щоб експерти ВООЗ могли провести незалежне дослідження.