Китай звинуватив AUKUS в розпалюванні холодної війни

Створення тристороннього альянсу AUKUS між США, Великобританією та Австралією ставить за мету роздмухування холодної війни, порушує положення Договору про нерозповсюдження і створює загрозу ядерної катастрофи в Тихоокеанському регіоні, повідомляє Лента.Ру.

Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ КНР Ле Юйчен в інтерв'ю телеканалу CGTN.

"Перш за все, AUKUS становить небезпеку розповсюдження ядерної зброї, серйозно порушує дух ДНЯЗ, завдає шкоди Договору про без'ядерну зону в південній частині Тихого океану" , - підкреслив дипломат.

Він нагадав, що кілька днів тому в Південно-Китайському морі сталося зіткнення американського атомного підводного човна з непізнаним об'єктом. За словами Юйчен, цей інцидент є попередженням.

Він зазначив, що атомні підводні човни часто заходять в Південно-Китайське море, і, не дивлячись на те, що поки немає даних про витік радіоактивних речовин, існують «великі приховані небезпеки розповсюдження ядерної зброї і ядерної безпеки, які можуть призвести до ядерної катастрофи».