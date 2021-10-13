Під Нікополем сталося смертельне ДТП, людей деблокували з авто

На автодорозі Дніпро-Нікополь на Дніпропетровщині у вівторок, 12 жовтня, відбулося смертельне ДТП: автомобіль Skoda Octavia, в салоні якого знаходилися чотири людини, зіткнувся з деревом, повідомляє Кореспондент.

За інформацією Держслужби з надзвичайних ситуацій в регіоні, аварія сталася поблизу селища Привільне Червоногригорівської селищної територіальної громади Нікопольського району.

"За попередньою інформацією, водій легковика не впорався з керуванням і виїхав на узбіччя, де скоїв зіткнення з деревом. На момент зіткнення в автомобілі перебувало 4 людини. Пасажира 2003 року народження від удару викинуло на узбіччя, а ще 3 людини виявилися затиснутими всередині спотвореного легковика" , - повідомили в ДСНС.

Рятувальники деблокували двох жінок 1980 і 2003 років народження і передали медикам. Постраждалі госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Також надзвичайники дістали тіло водія, чоловіка 1982 року народження, без ознак життя.

При цьому пасажир, якого викинуло з машини, отримав незначні пошкодження і від госпіталізації відмовився.