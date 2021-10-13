Курс валют НБУ на 13 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в середу, 13 жовтня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 12 жовтня, впав на 1 коп до 26.35 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 30.43 за 1 євро.

Рубль подешевшав на 1 коп до 3.67 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 5 коп до 35.89 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 11 коп до 28.35 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий не змінився, і його курс склав 6.65 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 12 жовтня 2021 року.