Курс валют НБУ на 13 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України в середу, 13 жовтня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 12 жовтня, впав на 1 коп до 26.35 за 1 долар.
Курс євро знизився до позначки 30.43 за 1 євро.
Рубль подешевшав на 1 коп до 3.67 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подешевшав на 5 коп до 35.89 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 11 коп до 28.35 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий не змінився, і його курс склав 6.65 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 12 жовтня 2021 року.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|Долар
|26.349 000
|EUR
|Євро
|30.426 500
|RUB
|Рубль
|0.366 570
|GBP
|Фунт стерлінгів
|35.893 900
|CHF
|Швейцарський франк
|28.346 000
|PLN
|Польський злотий
|6.648 100