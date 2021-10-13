У ЄС створюють перший повноцінний космодром

Космічний центр Esrange буде першим майданчиком для ракет та супутників у Європейському Союзі. Буде – коли його збудують, повідомляє 24 Канал.

Зробити це планують на півночі Швеції. Здати космічний об'єкт збираються до літа 2022 року.

Його розташування – у приблизно 200 кілометрах на північ від Полярного кола, на території, яка належить Швеції.

Це не новий об'єкт – його заклали ще у середині 1960-х, а суттєво оновили у 2015.

Усі ці роки там тривали активні дослідження космосу. Тепер його зібралися перетворити на перший у Європейському Союзі повноцінний центр для розвитку ракетних технологій та запуску супутників.

Гроші на перебудову беруть у кредит. Мовиться про 12 мільйонів євро від Північного інвестиційного банку для державної Шведської космічної корпорації.

Завершити роботи на Esrange обіцяють до літа 2022 року. З його допомогою Швеція, власне, планує увійти до десятки країн, які мають власну супутникову мережу.