У США підрахували збитки за рік від стихійних лих

Погодні та кліматичні катаклізми в США, жертвами яких стали 538 осіб, коштували американцям більше $ 100 млрд, повідомляє Дзеркало тижня.

Згідно з доповіддю Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), за перші дев'ять місяців 2021 року в США відбулося 18 природних катастроф, збитки від кожної з яких перевищив $1 млрд.

Серед цих лих виявилося чотири тропічних циклони, дві повені, одна хвиля спеки та посухи, одна природна пожежа та одна хвиля морозів і снігопадів.

Найдорожчим природним катаклізмом 2021 року наразі є ураган "Іда". На відновлення після урагану вже було витрачено понад $60 млрд і, як зазначає Axios, ця сума, ймовірно, продовжить рости.