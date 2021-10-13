Гроші під 266 190% річних: скільки коштують швидкі кредити

В Україні швидкі мікрокредити видають під десятки і сотні тисяч річних (реальна відсоткова ставка). У самих організаціях заявляють: Нацбанк змушує показувати такі ставки, але насправді стільки платять нібито лише злісні боржники, повідомляє Обозреватель.

Здебільшого через відсутність жорстких обмежень позики перетворилися на шлях до боргової ями. Після позики незначної суми за затримку з поверненням грошей доведеться віддавати в десятки разів більше.

Видають гроші "задарма" під 266 190% річних

Із 2021 року Національний банк змусив усі мікрофінансові організації публікувати в умовах кредитування реальну річну ставку. Вона містить всі платежі за умови, якщо взяти гроші зараз, а повернути рівно через рік. Туди, зокрема, внесені й усі штрафні санкції, пені.

Щоб "заховати" інформацію, багато компаній розміщують її на сайтах у тих розділах, які вкрай складно відшукати. Інші ж відразу роблять уточнення: стільки платити не доведеться, але ось Нацбанк вимагає.

"Можливо, пізніше НБУ перегляне підхід до розрахунків для миттєвих короткострокових кредитів. Але поки цього не сталося, компанія Moneyveo дотримується вимог регулятора і розраховує "реальну річну процентну ставку" згідно зі стандартною формулою" , – йдеться на сайті Moneyveo.

При цьому, максимальна реальна річна ставка у них досягає 128 126%! І це далеко не лідер за вартістю кредиту. Серед найпопулярніших мікрофінансових організацій лідером виявилася компанія "Укрпозика". Її кредит "Бери даром" обійдеться в 266 190% річних (кредит на суму в 300 грн). Сама компанія процвітає, її послуги рекламує артистка Вєрка Сердючка, грошей вистачає і на велику рекламу, і на безбідне життя власників. Але платить за це клієнт, який неуважно ознайомився з умовами і затримав платежі.

У CreditPlus реальна річна відсоткова ставка становить 84 812%. На цьому тлі "СС Лоун" і "КачайГроші" (726% і 684% річних) здаються дешевими кредитами. Однак і ці суми – величезні. У банках "кредитка" може обійтися в десятки разів дешевше. Детальніше про відсоткові ставки читайте тут.

Як узяти дешевий кредит?

Фінансовий аналітик Василь Невмержицький зазначає: кожен українець, який підписує договір і бере кредит, також зобов'язаний дотримуватися всіх умов договору. Найгірший варіант – не повертати кредит. Найкращий варіант – брати гроші "до зарплати" в банках, де відсоткові ставки в десятки і навіть тисячі разів нижчі.

Але при цьому банки жорсткіше відсівають своїх клієнтів. Чим більше ризиків, тим дорожчий кредит. Якщо ви вже вирішили взяти кредит у мікрофінансовій організації, то головне завдання – вчасно повернути борг. Затримка навіть на кілька днів може призвести до величезного боргу і боргової ями.

Загалом же завдання кредиту – дати можливість заплатити за те, що допоможе вам заощадити. Наприклад, якщо ви купуєте велику пачку порошку зі знижкою – це економія, а ножиці, якщо ви працюєте перукарем, – це скоріше інвестиція.

Українські мікрофінансові організації встановлюють реальні річні ставки, які можна вважати одними з найвищих у світі. Всі, хто затримує платежі, опиняються в борговій ямі. А далі долучаються колектори: вимагають повернути гроші, погрожують, а потім подають до суду. І вже виконавча служба за такі борги може заарештувати майно, виставити його на торгах. Якщо ви ознайомилися з реальною річною ставкою і зрозуміли, що не готові стільки платити, – краще не брати такий кредит, а шукати більш дешеві гроші.