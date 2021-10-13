Заради чого з росіян зняли санкції: підсумки візиту Нуланд до РФ

Дипломати США і Росії домовилися про проведення ще одного раунду переговорів щодо обмежень на роботу посольств у Москві і Вашингтоні, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив на брифінгу у Вашингтоні речник Держдепартаменту США Нед Прайс, коментуючи підсумки візиту в Москву заступниці держсекретаря Вікторії Нуланд.

"Ми погодилися на ще один раунд переговорів, і ми сподіваємося, що продовження переговорів може призвести до прийняття рішення, щоб наша місія в Москві могла відновити свою нормальну діяльність" , - сказав Прайс.

За його словами, наступні обговорення будуть проходити на нижчому дипломатичному рівні, ймовірно, на рівні заступника помічника державного секретаря.

"Але ми дуже сподіваємося, що ці обговорення принесуть плоди, тому що ми дійсно хочемо відкритих каналів зв'язку з Москвою. Ми дійсно вважаємо, що повністю укомплектоване чи адекватно укомплектоване посольство в Москві важливо для нашої мети щодо забезпечення вільного потоку інформації для відповідального управління двосторонніми відносинами з Москвою" , - сказала Прайс.

Він зазначив, що візит Нуланд у Москву був "корисним, на її зустрічах було відкрите обговорення".

"Наша позиція щодо кадрового забезпечення нашої місії залишається твердою. Ми очікуємо паритету за штатним розкладом і очікуємо візової взаємності. Повинна бути справедливість, повинна бути гнучкість з російської сторони, якщо ми хочемо досягти рівноправної угоди, і саме цього ми і добиваємося" , - сказав Прайс.

Як відомо, Нуланд перебуває у санкційному списку РФ і в обмін на нинішній візит до Москви США погодилися зняти санкції з кількох росіян. Імена виключених зі списку не оголошувалися.