На яких автобусах їздитимуть в містах України

У Києві розпочала роботу виставка City Trans & Parking 2021, яка позиціонується, як головне автобусне захід у країні. І дійсно, новинок автобусів до Києва прибуло досить багато, хоча сама виставка більше нагадувала затишний «автобусний корпоратив». Проте, навіть в такому форматі було очевидно, які виробники мають великі плани на український ринок, повідомляє Autoconsulting.

В першу чергу про свої амбітні плани на виставці заявили відразу три турецькі компанії Otokar, Karsan і BMC. Притому, це були не просто заявки, а вже підкріплені реальними продажами плани поступового нарощування продажів. І для цих цілей у турецьких заводів було що показати.

Otokar пропонує українським містам свою нову модель Kent C, яка може бути в двох виконаннях по довжині: 10,8 і 12 м. Це низькопідлоговий міський автобус, розрахований на перевезення 101 пасажирів, з яких 21-29 знайдуть собі місця на сидіннях. Він комплектується дизельним двигуном Cummins Євро-6 300 к.с. і автоматичною КПП.

Otokar готовий запропонувати українським споживачам і свій електробус E-Kent C з подібними показниками пасажиромісткості. Він укомплектований електродвигунами сумарною потужністю 250 кВт і 28 модулями батарей із запасом енергії 300 кВт\год.

А для міжміських перевезень Otokar пропонує комфортабельний Territo U, який в залежності від конфігурації салону може мати місткість 55-63 пасажира.

Ще один турецький виробник Karsan вирішив атакувати український ринок в більш компактному сегменті міських перевезень і привіз до Києва 8-метрову модель Atak, в яку пророкують як заміну «маршруток». При досить компактних розмірах в Karsan Atak поміщається 58 пасажирів, з яких 28 можуть розміститися на сидіннях. Ще одна новинка для українського ринку - це невелика міська модель JEST+. Дивно, але при 6-метрових розмірах тут 10 пасажирських місць, а загальна місткість 22 людини. При цьому, Karsan Jest + всередині зовсім не виглядає тісним, оскільки тут абсолютно нестандартна компоновка. Вхід в автобус здійснюється через широкі автоматичні двері по центру машини і доступ до сидінь досить легкий. Karsan в такі габарити ще й примудрився розмістити накопичувальну майданчик і місце для дитячих або інвалідних колясок.

Karsan вже вибрали влади Харкова і мають намір закупити 150 різних моделей. Але Karsan готовий запропонувати українському ринку і електробуси, притому в різних виконаннях.

Має плани щодо українського ринку і ще один турецький виробник - BMC. Як і колеги з Karsan, BMC вирішив зайти на український ринок з невеликих моделей Neocity (довжина 8,5 м), розраховані на 51 пасажира. До Києва привезли газову версію Neoity CNG, оснащену 280-сильним двигуном Cummins, які працюють на метані. Балони на 945 л при цьому розмістили на даху автобуса.

Ще один дебют виставки - узбецький автобус SamAuto LE 60, виробляють який на Самаркандському автобусному заводі на агрегатній базі Isuzu. Але на відміну від українських Ataman, узбецька модель має заднє розташування двигуна, низька підлога в передній частині салону і автоматичну КПП Allison. А ще в Узбекистані побудували новий фарбувальний комплекс з 12-ю послідовними ваннами і обіцяють хорошу антикорозійну стійкість кузова. Правда, 55-місцева модель з Узбекистану обійдеться майже в $110 000, що за мірками українських цін досить пристойний прайс. Але представники Узбекистану не впадають у відчай і будуть пробувати ринок і з іншою моделлю - міжміським автобусом SAZ HD 50.

А ось мінський електробус МАЗ 303E вже не перший раз в Києві. Минулого разу його привозили взимку і він проходив випробування на реальному маршруті в морози. Тоді була отримана статистика по його експлуатації, часу зарядки, реальному витраті енергії, що і дозволило Мінському автозаводу стати головним претендентом і учасником майбутніх тендерів по електробуси в Україні. Мінські електробуси вже експлуатуються в Білорусії і у них є всі шанси стати наймасовішим електротранспортом і на українському ринку. Тим більше, що МАЗ-303Е дійсно дуже гідний продукт.

Він обладнаний новітнім німецьким електродвигуном ZF CeTrax потужністю 300 кВт і з низьким споживанням електрики. Запас ходу в 280-320 км забезпечують батареї ємністю 412 А•ч (285 кВт * год), а підзарядка займає 4-6 годин. Є рішення і по швидкій зарядці до 4 ч.

Габарити електробуса адаптували під міське середовище. Довжина - 12,43 м, ширина - 2,55 м, а висота - 3,3 м. У салоні з комфортом розміщується 72 пасажири, з них 30 - на сидіннях. Електробус має 100% низька підлога, висота входу всього 320 мм від землі, а один з входів обладнаний відкидним пандусом для в'їзду колясок. Всі місця обладнані USB-роз'ємами для підзарядки смартфонів.

Ще один білоруський виробник - БКМ, також має намір активно нарощувати продажі на український ринок своїх тролейбусів серії Olgerd. Притому, БКМ готовий запропонувати містам тролейбуси з запасом ходу і до 1 км, а також і виконання з запасом ходу до 20 км, що значно розширить маршрути їх використання. Як стало відомо, тролейбуси БКМ вже почали збирати в Україні. Принаймні, про це вже говорить інформаційна табличка в салоні нової моделі, виконаної для м Дніпро.

Ну а чому ж готові відповісти українські виробники? На жаль, тут хороших новин на жаль немає. Наприклад, ЗАЗ для чогось привіз на виставку міських автобусів шкільну модифікацію і вже добре відомий А10. А ось 12-метрову модель ЗАЗ чомусь знову не показав.

Нинішня виставка пройшла під повною домінантою турецьких виробників. І це не тільки візуальний ефект. Якщо говорити в цифрах, то в вересні їм вже вдалося зайняти майже чверть українського ринку автобусів. А ось гідної відповіді від українських заводів ми так і не побачили.