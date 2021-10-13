Що очікується на валютному ринку в середу

У середу на міжбанківському валютному ринку очікується жвава торгівля: і покупці, і продавці валюти будуть поспішати провести необхідні угоди перед довгими вихідними, оскільки наступний робочий день буде тільки в понеділок.

Досвід двох попередніх днів показав, що Національний банк жорстко утримує поточний рівень, не дозволяючи долару подешевшати сильніше. Логічно припустити, що така політика продовжиться і сьогодні: регулятор позначить рівень підтримки, а всі, хто захоче купити валюту, будуть ставити ордери вище цього рівня. Однак і продавці теж не можуть до кінця розслабитися: на наступному тижні стартує період сплати податків, і пропозиція валюти зросте, а значить, треба поспішати продати її сьогодні, поки є хороша ціна. Ще один фактор, який варто взяти до уваги - слабкі результати вчорашнього аукціону Міністерства фінансів з розміщення ОВДП. Можна з упевненістю припустити, що продавати валюту для оплати покупок нерезиденти сьогодні не будуть, тобто чекати звідси збільшення пропозиції не варто.

Відкриття торгів середи очікується на рівні 26,32/26,38 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва у вівторок опустилася на 3 копійки. Вранці оптові обмінники продавали «американця» по 26,41-26,42 гривень. До обіду цінник опустили до 26,38-26,39 гривень; до вечора пропозицій по 26,38 уже не було. Сьогодні вранці продажі почнуться з 26,40-26,41 гривень. Далі все буде залежати від розвитку ситуації на міжбанку. Крім того, свій відбиток накладе і близькість довгих вихідних: банки, починаючи з четверга, працювати не будуть, а значить, купити або продати валюту стане складніше. Тому сьогодні всі будуть намагатися закінчити свої справи з валютообміну, причому зробити це в першій половині дня.

Євро на FOREX у вівторок продовжив знижуватися по відношенню до долара США і опустився до позначки 1,1523 долара, встановивши новий річний мінімум. Вранці середи він розвернувся і пішов вгору і до моменту написання статті вже піднявся до 1,1554 долара. Готівковий євро протягом дня подешевшав на 4 копійки: вранці його продавали по 30,48-30,49 гривень, а ввечері - по 30,44-30,45 гривень. Сьогодні продаж стартує з 30,44-30,46 гривень. Далі все буде залежати від ситуації на українському валютному ринку, і як будуть розвиватися події на FOREX. Є передумови для зростання ціни євро на кілька копійок.

Російський рубль у вівторок здійснював різкі коливання між рівнями 71,75 і 72,00 рубля за долар. Вранці середи він торгується у вузькому діапазоні 71,75-71,90 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці у вівторок подешевшав до 3,63-3,65 гривень за 10 рублів. Сьогодні його продаватимуть в межах 3,63-3,67 гривень за 10 рублів.