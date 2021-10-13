Названі найпопулярніші автомобілі в світі

Аналітики назвали топ-10 найбільш продаваних авто в 2020 році, повідомляє 24 Канал.

Паніка навколо COVID-19 внесла свої корективи, але це більше стосувалось кількості проданих авто. Позиції у рейтингу також змінюються – популярність крососверів зростає у всьому світі. Рейтинг популярності опубліковано видання AutoExpress.

Toyota Corolla: 1 150 000 продажів.

Corolla була найбільш продаваним автомобілем у світі в 2019 році, і в 2020 році вона утримала першість. Навіть незважаючи на те, що продажі впали на 8% в річному численні. Багато в чому цей успіх пов'язаний з популярністю автомобіля в США, незважаючи на зниження інтересу до седанів загалом.

Toyota RAV4 1 070 000 продажів.

Друге місце в світових продажах займає ще одна Toyota - позашляховик RAV4. Завдяки зростанню продажів позашляховиків середнього розміру, модель демонструє зростання продажів на 10% в річному численні і скорочує розрив з Corolla. Низькі експлуатаційні витрати, плавність ходу і сміливий стиль сприяють успіху, а новий гібридний варіант розширює привабливість RAV4.

Honda CR-V: 885 000 продажів.

Ще один японський позашляховик в топі - Honda CR-V: у 2020 році було продано 885 000 одиниць. Як і RAV4, CR-V входить в клас великих сімейних позашляховиків - найпопулярніший у світі сегмент, у якому він займає 12% від загальної частки ринку. CR-V добре зроблений, практичний і гарно обладнаний.

Nissan Sentra: 705 000 продажів.

Він займає той же сегмент, що і найбільш продавана Corolla, було продано 705 000 одиниць Sentra при загальному обсязі продажів 5,1 мільйона. Продажі Sentra виросли на 3% в порівнянні з попереднім роком, не дивлячись на загальне падіння продажів компактних седанів на 14%.

Toyota Camry: 635 000 продажів.

Toyota Camry замикає п'ятірку лідерів серед японських автомобілів з 635 000 продажів. Camry - більший седан, ніж Corolla, який займає 20% ринку в класі D. Як і Corolla, Camry дуже популярна серед покупців у США завдяки просторому салону і високій надійності.

Ford F-150: 620 000 продажів.

Провівши багато років на вершині, Ford F-150 залишається одним з найбільш продаваних автомобілів в світі. У 2020 році він втратив дві строчки рейтингу, опустившись на 6-е місце з 4-го. Не дивно, що F-150 надзвичайно успішний на ринку США - він є найбільш продаваним автомобілем Америки з 1980 року завдяки поєднанню практичності, комфорту і доступності.

Honda Civic 560 000 продажів.

Honda Civic конкурує в класі, у якому домінують вищезгадані Toyota Corolla і Nissan Sentra, і в минулому році продажі впали на 17%. Проте, Honda продала 560 000 одиниць, що дозволило їй з легкістю увійти в десятку кращих. Зовнішній вигляд, можливо, не всім до душі, але потужні двигуни і практичність Civic виявилися популярними серед автомобілістів у всьому світі.

Honda HR-V 560 000 продажів.

HR-V є третім автомобілем Honda в цьому списку в класі компактних позашляховиків. У минулому році цей сегмент продемонстрував одні з кращих показників: загальний обсяг продажів знизився всього на 1%. Проте продажі HR-V впали на 11%, адже покупці чекають запуску абсолютно нової моделі з гібридним двигуном в цьому році. Незважаючи на це, нинішній HR-V пропонує гарне співвідношення ціни і якості і велику кількість місця.

Chevrolet Silverado: 500 000 продажів.

Chevrolet Silverado - один з двох американських пікапів, які увійшли в десятку кращих в цьому році. Silverado довгий час поступався Ford F-150 за чистими обсягами продажів, але при продажах в 500 000 одиниць він наздоганяє показники продажів за 2019 рік, коли у F-150 був спад. Як і Ford, Chevrolet відрізняється вартістю, розміром і міцністю, що робить його фаворитом серед американських покупців.

Honda Accord: 500 000 продажів.

З 500 000 продажів в минулому році він займає друге місце після Toyota Camry в класі великих седанів і пропонує відмінний дизайн і "начинку". Однак, як і у випадку з більшістю бестселерів цього року, продажі Accord значно зросли в порівнянні з попереднім.