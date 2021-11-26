Перепелині яйця:корисні властивості для здоров'я

Перепелині яйця – доступний суперфуд, який широко використовується у багатьох кухнях світу. Однак у порівнянні з іншими продуктами, зокрема курячими яйцями, їх численні переваги – не настільки відомі широкому загалу, повідомляє 24 Канал.

Перепелині яйця є багатим джерелом поживних речовин і допомагають боротися з низкою захворювань. Вони збагачені вітамінами, мінералами та антиоксидантами, які зміцнюють наш імунний захист. Перепелині яйця чудово вписуються у білкову дієту завсідників тренажерних залів, оскільки містять майже на 2% більше білка, ніж звичайні курячі яйця. Цей продукт підтримує організм у боротьбі з респіраторними захворюваннями, у стресових ситуаціях та при значних психічних навантаженнях.

При правильному споживанні цей суперфуд сприяє покращенню загального здоров’я та покращує зовнішній вигляд.

Склад і калорійність перепелиних яєць

Перепелині яйця – невеличкі. Одне куряче яйце відповідає 3 – 4 перепелиним яйцям. В одному перепелиному яйці (9 грамах продукту) міститься:

Калорії: 14.

Білки: 1 грам.

Жири: 1 грам.

Вуглеводи: 0 грамів.

Клітковина: 0 грамів.

Холін (вітамін D4): 4% від денної норми.

Рибофлавін: 6% від денної норми.

Фолат (аніонна форма фолієвої кислоти): 2% від денної норми.

Пантотенова кислота: 3% від денної норми.

Вітамін A: 2% від денної норми.

Вітамін B12: 6% від денної норми.

Залізо: 2% від денної норми.

Фосфор: 2% від денної норми.

Селен: 5% від денної норми.

Як бачимо, попри маленький розмір, перепелині яйця є справжнім "клондайком" корисних речовин.

Зокрема рибофлавін допомагає організму перетравлювати їжу та трансформувати її в енергію .

. Селен береже здоров’я щитоподібної залози .

. Вітамін В12 та залізо зміцнюють нервову систему і сприяють ефективній її роботі . А ще – підтримують оптимальний рівень енергії у процесі формуванні червоних кров’яних тілець.

. А ще – підтримують оптимальний рівень енергії у процесі формуванні червоних кров’яних тілець. Холін (вітамін D4) необхідний для вироблення в організмі ацетилхоліну – нейротрансмітера, який передає сигнали з нервової системи до м’язів.

Перепелині яйця мають непропорційно великі щодо свого розміру жовтки. З огляду на те, що багато поживних речовин у яйцях міститься саме у жовтку, існує думка, що перепелині яйця є більш поживними, ніж курячі. Тобто з’ївши три таких яйця, ви отримаєте більше всіляких речовин, ніж якби з'їли одне куряче.

Корисні властивості перепелиних яєць

Покращують метаболізм

Здоровий обмін речовин сприяє зменшенню проблем з травленням і допомагає у зниженні ваги. Проте змінити звичний режим харчування чи харчові звички може виявитися не так просто. Почніть з додавання перепелиних яєць до свого раціону.

Перепелині яйця збагачені вітаміном B, який, як доведено, прискорює метаболізм. Невдовзі ви зауважите, що ваш організм витрачає менше часу на перетравлення їжі, та й покращився сам процес травлення.

Поліпшити обмін речовин – непросте завдання, проте воно того варте. Висока метаболічна активність допомагає швидше спалювати калорії, сприяючи ефективному зниженню ваги.

Зміцнюють кістки

Хоча найвідомішою корисною речовиною, яка формує і забезпечує належну щільність кісткової тканини, є кальцій, не варто недооцінювати ролі й інших нутрієнтів. Амінокислоти, зокрема лізин, також підтримують міцність кісток, особливо у дітей. У великій кількості вони містяться у перепелиних яйцях. Крім того, додаючи цей продукт до свого раціону, ви задовольните потребу організму у цинку й калію. Завдяки вмісту амінокислот та мінералів перепелині яйця знижують ризик розвитку остеопорозу та інших захворювань, пов’язаних з ослабленням кісткової тканини.

Прискорюють відновлення організму

Наявність у перепелиних яйцях незамінних сполук, таких як мінерали, антиоксиданти та вітаміни, сприяє швидкому одужанню. Доведено, що ці корисні речовини допомагають ушкодженим клітинам у процесі їх регенерації. Крім того, введення перепелиних яєць у раціон після перенесеного загального захворювання, зокрема застуди чи грипу, може мати важливе значення для швидкого відновлення сил. Антиоксиданти, які містяться у перепелиних яйцях, також сприяють загоєнню невеликих порізів чи ран, зменшують кількість вільних радикалів в організмі і запобігають інфекціям.

Забезпечують здоров’я дихальної системи

Щоденне зростання забруднення повітря і стрес, спричинений швидким темпом життям, можуть призвести до захворювань дихальної системи. Не дивно, що сьогодні велика кількість як дітей, так і дорослих страждає на бронхіальну астму та хронічні бронхіти.

Антиоксиданти, що входять до складу перепелиних яєць, тримають під контролем кількість вільних радикалів в організмі та, відповідно, допомагають уникнути цих захворювань.

Підтримують здоровий рівень цукру у крові

Страви, які ми щодня споживаємо, часто містять у своєму складі значну кількість цукру та жирів. Як результат, рівень цукру у крові перестає бути стабільним, що може призвести до труднощів у процесі схуднення, а також до більш серйозних захворювань.

Оскільки перепелині яйця володіють низьким глікемічним індексом, вони можуть стати ефективним допоміжним засобом у регулюванні рівня цукру у крові.

Введення у раціон перепелиних яєць та амінокислот, які у них містяться, можуть допомогти хворим на цукровий діабет краще давати собі раду з цим захворюванням.

Підвищують концентрацію уваги

Завдяки багатому вмісту вітамінів і поживних речовин, перепелині яйця визнані ефективним засобом для покращення когнітивних функцій. Зокрема вітамін А захищає головний мозок – нервова система отримує бар’єр проти ушкоджень, які можуть заподіяти їй вільні радикали.

Антиоксиданти також знижують ризик розвитку неврологічних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона чи судинна деменція.

Володіють антивіковими властивостями

Передчасне старіння має багато причин, серед яких – стрес, спричинений швидким темпом життям. Однак через відсутність у нашому раціоні необхідних поживних речовин і вітамінів, цей процес може пришвидшуватися.

Антиоксиданти є основними сполуками, які відповідають за те, щоб процес старіння не відбувся занадто швидко.

Завдяки поживним речовинам, що входять до складу у перепелиних яєць, організм ще довго залишатиметься молодим. Антиоксиданти допомагають регенерувати ушкоджені клітини, тим самим зменшуючи ознаки старіння, зокрема зморшки.

Ідеально підходять для білкової дієти

Намагаючись наростити м’язову масу, чимало відвідувачів тренажерних залів намагаються їсти якомога більше курячих яєць. Але у перепелиних яйцях є на 2% більше білка, ніж у курячих. Більше у них також вітамінів та інших поживних речовин, у тому числі на 80% більше, у порівнянні з курячими яйцями, вітамінів групи B (тих, які, власне, й відповідають за підтримку високого рівня енергії та концентрації уваги – важливих передумов для ефективних тренувань).

Позитивно впливають на стан шкіри.

Допомагають у боротьбі з депресію.

Сприяють детоксикації організму.

Змусять нігті блищати.

Зменшать випадіння волосся.

Усувають лупу.

Застереження щодо споживання перепелиних яєць

Більшість перепелиних яєць – непастеризовані, тобто вони не піддавалися термічній обробці з метою знищення шкідливих бактерій, які можуть бути на шкаралупі. Через це вагітним жінкам та людям з ослабленим імунітетом слід уникати споживання перепелиних яєць або перед тим, як їх їсти, переконатися, що вони повністю готові (жовток не розтікається).

Крім того, якщо у вас є алергія на курячі яйця, у вас також може бути й алергія на перепелині. Вам слід бути максимально обережним, якщо ви хочете перевірити свою толерантність до перепелиних яєць, і робити це треба лише під наглядом лікаря.

Користь перепелиних яєць дуже часто недооцінюють. Однак регулярне їх споживання призводить до помітного покращення загального стану здоров’я. У вас також може виникнути алергія на перепелині яйця, навіть якщо у вас немає алергії на курячі. Перед споживанням цього нового для вас продукту обов’язково проконсультуйтеся з фахівцем.