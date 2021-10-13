Перевірка АЗС: кожен сьомий зразок не відповідає вимогам

У січні-вересні цього року Держекоінспекція (ДЕІ) винесла понад 1400 рішень про впровадження обмежувальних заходів щодо АЗС. Йдеться про заборону реалізації продукції, а також її вилучення та ін, повідомляє UBR.

За словами голови відомства Андрія Мальованого, в ході експертизи інспекція виявила, що кожен сьомий відібраний на АЗС зразок пального не відповідає технічним вимогам.

"Експертизу нафтопродуктів ДЕІ почала в серпні, і це - важливий крок до прозорого і безпечного ринку реалізації продукції. Раніше проводилася тільки документальна перевірка, тепер інспекція може оцінити її якість за допомогою профільної експертизи", - вказав голова інспекції.

Також він зазначив, що це один з найдієвіших інструментів в боротьбі з контрафактним паливом. При цьому часто відхилення знаходять в паливі, яке супроводжується документами, що свідчать про належну якість продукції. Це може вказувати на підробку паперів, розповсюдження продукції без відповідних ліцензій та дозволів.

Крім того, Мальований підкреслив, що після прийняття технічного регламенту про вимоги до зрідженого газу інспекція отримає повноваження для перевірки продавців такої продукції. Відомство вже направило до Мінфіну інформацію про зміну бюджетних асигнувань на 2022 рік у зв'язку з такими заходами.