На Харківщині жінка померла після отруєння грибами

У Харківській області за останній тиждень зафіксували два випадки отруєнь грибами. Один закінчився летально – 73-річна жінка померла після вживання нібито рядовок, повідомляє Обозреватель.

Про це заявили у Харківському облцентрі контролю й профілактики хвороб МОЗ.

Всього з початку сезону "тихого полювання" через вживання дикорослих грибів постраждали семеро жителів регіону, зокрема підліток.

Зазначається, що пенсіонерка, яка мешкала в Харківському районі, вживала смажені дикорослі гриби, які попередньо відварила. Жінка ідентифікувала їх як рядовку – ці гриби відносяться до розряду умовно їстівних.

Перші симптоми отруєння у неї з'явилися вже через шість годин. Літня жінка скаржилася на нудоту, блювоту, загальну слабкість і диспепсичні розлади. Її госпіталізували в обласну лікарню, де вона померла на п'яту добу.

Відомо, що станом на 12 жовтня у цій же медустанові у важкому стані перебував ще один пацієнт – житель Чугуївського району. У чоловіка отруєння виникло після вживання смажених зеленушок.