За перевезення пасажирів без ковід-сертифікатів введуть штрафи

З 21 жовтня на території України набувають чинності нові правила міжобласних пасажирських перевезень, які будуть діяти під час карантину. Для того, щоб безперешкодно подорожувати по країні, пасажири зобов'язані мати ковід-сертифікат або негативний результат ПЛР-тесту. Такі ж документи повинні бути у водіїв, повідомляє Думська.

Відповідальність за наявність таких документів у пасажирів і у співробітників буде покладено на перевізників. Наприклад, в разі виявлення пасажирів без відповідних документів на перевізника буде накладено адміністративний штраф в розмірі 17 тисяч грн.

Дотримання нових правил контролюватимуть співробітники національної поліції. Перші ковід-пости вже з'явилися в Одесі ( «Центролит» та «Дачне»), де влада вирішила посилити контроль за дотриманням нових правил. На вокзалах та автобусних станціях чергуватимуть мобільні групи з повною відеофіксацією дій поліцейських.

Про це в ході брифінгу повідомив в. о. замначальника ГУНП в Одеській області Олександр Гостищев.