Скандальна Дідусенко має намір повернути титул Міс Україна-2018 через суд

Переможниця конкурсу краси "Міс Україна-2018" Вероніка Дідусенко подала позов до суду через дискримінацію материнства з боку організаторів. Нагадаємо, що три роки тому в моделі забрали корону і титул, адже вона приховала, що заміжня і має дитину, повідомляє Обозреватель.

Заяву розглядатиме Печерський районний суд (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Вероніка Дідусенко зібрала пресконференцію. Джерело: Instagram @veronika_didusenko

Активістка запевняє, що їй потрібна не корона, а зміна усталених правил на 4 світових конкурсах: "Міс світу", "Міс всесвіт", "Міс інтернешнл" та "Міс Земля". До участі в кожному з них не допускають конкурсанток, які мають дітей або чоловіка.

Адвокат постраждалої стверджує, що в договорі, який підписувала його клієнтка, не зазначалося, що вона повинна бути незаміжня і бездітна. На цій підставі він вимагатиме, щоб суд визнав дискваліфікацію – незаконною.

Вероніка Дідусенко з сином. Джерело: Instagram @veronika_didusenko

"Хочеш брати участь у конкурсі — їдь на "Місіс". Вони також високого рівня" , – прокоментувала ситуацію "Міс Україна-1993" Ірина Барабаш.

Організаторка "Міс України-2018" Вікторія Кіосе зазначила, що правила відбору конкурсанток існують уже 70 років, і в договорі Дідусенко вони також були прописані. За її словами, позов в суд це звичайна піар кампанія.