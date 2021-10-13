У Карпатах вдарив мороз -6 градусів

Станом на 8:30 13 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський ясно, температура повітря -6° С. Вітер північний, 5 метрів в секунду, повідомляє Depo.ua.

Сніг, який випав вчора не розтанув, розповіли в Чорногорському гірському пошуково-рятувальному пості.

Піп Іван Чорногірський - одна з найвищих вершин Українських Карпат, його висота - 2 028 метрів. Гора розташована в південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.