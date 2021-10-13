Hyundai показала ексклюзивну Sonata N Line Night Edition

Корейська компанія Hyundai підготувала особливу версію седана Sonata. Версія N Line Night Edition буде виготовлена тиражем всього 1000 примірників, повідомляє Обозреватель.

Ефектна версія виконана в модному "нуарном" стилі для якого характерно повна відсутність хрому та акцент на монохромних кольорах.

Корейська компанія Hyundai підготувала особливу версію седана Sonata N Line Night Edition
Корейська компанія Hyundai підготувала особливу версію седана Sonata N Line Night Edition. Джерело: Hyundai

Основою для новинки послужила "заряджена" версія N Line. Автомобіль буде доступний у двох відтінках – чорному Phantom Black і білому Quartz White.

Основою для новинки послужила "заряджена" версія N Line
Основою для новинки послужила "заряджена" версія N Line. Джерело: Hyundai

Від інших представників сімейства N Line Night Edition відрізняється тонованими емблемами, матовими чорними корпусами дзеркал, аналогічними 19-дюймовими дисками з карбоновими центральними ковпаками. Завершують образ червоні гальмівні супорти та карбоновий задній спойлер.

Завершують образ червоні гальмівні супорти та карбоновий задній спойлер
Завершують образ червоні гальмівні супорти та карбоновий задній спойлер. Джерело: Hyundai

Для обробки інтер'єру використовується шкіра та мікрофіброю, а спортивний характер підкреслює контрастний червоний декоративний рядок. Спереду встановлені спортивні анатомічні крісла з логотипами N Line.

Для обробки інтер'єру використовується шкіра та мікрофіброю
Для обробки інтер'єру використовується шкіра та мікрофіброю. Джерело: Hyundai

Розважати водія і його супутників буде аудіосистема Bose з 12-ма динаміками. Також в списку опцій – бездротова зарядка, мультимедіа з 10,25-дюймовим дисплеєм і навігація.

Спереду встановлені спортивні анатомічні крісла з логотипами N Line
Спереду встановлені спортивні анатомічні крісла з логотипами N Line. Джерело: Hyundai

Під капотом новинки розташовується 2,5-літрова "турбочетвірка", яка розвиває 294 к.с. і 422 Нм. У парі з ним працює 8-ступінева роботизована трансмісія з двома зчепленнями, яка відправляє крутний момент до передніх коліс.

Всього компанія планує виготовити для американського ринку 1000 примірників Sonata N Line Night Edition вартістю $34 750.

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