Hyundai показала ексклюзивну Sonata N Line Night Edition

Корейська компанія Hyundai підготувала особливу версію седана Sonata. Версія N Line Night Edition буде виготовлена тиражем всього 1000 примірників, повідомляє Обозреватель.

Ефектна версія виконана в модному "нуарном" стилі для якого характерно повна відсутність хрому та акцент на монохромних кольорах.

Корейська компанія Hyundai підготувала особливу версію седана Sonata N Line Night Edition. Джерело: Hyundai

Основою для новинки послужила "заряджена" версія N Line. Автомобіль буде доступний у двох відтінках – чорному Phantom Black і білому Quartz White.

Основою для новинки послужила "заряджена" версія N Line. Джерело: Hyundai

Від інших представників сімейства N Line Night Edition відрізняється тонованими емблемами, матовими чорними корпусами дзеркал, аналогічними 19-дюймовими дисками з карбоновими центральними ковпаками. Завершують образ червоні гальмівні супорти та карбоновий задній спойлер.

Завершують образ червоні гальмівні супорти та карбоновий задній спойлер. Джерело: Hyundai

Для обробки інтер'єру використовується шкіра та мікрофіброю, а спортивний характер підкреслює контрастний червоний декоративний рядок. Спереду встановлені спортивні анатомічні крісла з логотипами N Line.

Для обробки інтер'єру використовується шкіра та мікрофіброю. Джерело: Hyundai

Розважати водія і його супутників буде аудіосистема Bose з 12-ма динаміками. Також в списку опцій – бездротова зарядка, мультимедіа з 10,25-дюймовим дисплеєм і навігація.

Спереду встановлені спортивні анатомічні крісла з логотипами N Line. Джерело: Hyundai

Під капотом новинки розташовується 2,5-літрова "турбочетвірка", яка розвиває 294 к.с. і 422 Нм. У парі з ним працює 8-ступінева роботизована трансмісія з двома зчепленнями, яка відправляє крутний момент до передніх коліс.

Всього компанія планує виготовити для американського ринку 1000 примірників Sonata N Line Night Edition вартістю $34 750.