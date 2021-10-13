Volocopter показала випробування важкого вантажного дрона

Німецька компанія Volocopter вперше на публіці показала роботу дрона VoloDrone по доставці вантажу, повідомляє 3Dnews.

В першу чергу цей німецький розробник відомий розробкою двомісного аеротаксі. Вантажна версія дрона представлена в 2019 році і показала прагнення розробників створити широкий спектр продуктів нового виду електричного повітряного міського транспорту.

Джерело зображення: Volocopter

Дрон VoloDrone має ту ж раму з 18 двигунами, що і аеротаксі. Тільки замість кабіни у нього простір для підвісу вантажу, вага якого може досягати 200 кг. Заряду акумуляторів вистачає на доставку вантажу максимального ваги на дальність до 40 км. За всіма цими параметрами німецька розробка мало чим відрізняється від аналогічної китайської в вигляді аеротаксі EHang 216. До речі, на відміну від Volocopter, двомісні аеротаксі EHang 216 і його вантажні версії вийшли на рівень масового виробництва.

Джерело зображення: Volocopter

Розробники VoloDrone розраховують завершити сертифікацію апаратів протягом двох-трьох років. Швидше за все, перші транспортні мережі з використанням аеротаксі і їх вантажних версій будуть створюватися цілеспрямовано зі спеціалізованими майданчиками так званих вертіпортов. Це необхідно як з точки зору безпеки зльоту і посадки, так і з міркувань створення інфраструктури по швидкій заміні батарей. Простий на час зарядки не допоможе швидкої окупності сервісів.

Що стосується проведеної демонстрації, то дрон VoloDrone доставив вантаж з місця на місце по повітрю на висоті 22 метри протягом трьох хвилин через портову зону Гамбурга, де переміщення вантажу автомобілем зайняло б набагато більше часу. Знайдеться ще безліч сценаріїв, коли повітряна доставка вантажів дронамі допоможе економити ресурси і час, але масовою ця практика стане ще не скоро.