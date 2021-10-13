Невакцинованих педагогів будуть відстороняти від роботи - Ляшко

Педагоги, які не мають щеплення проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи на період карантину без збереження заробітної плати, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністр нагадав, що педагогів включено до переліку професій, представники яких мають бути обов'язково вакциновані для повноцінної роботи.

Якщо до листопада співробітники сфери освіти не матимуть щеплення проти COVID-19, то будуть відсторонені від роботи на період карантину без збереження заробітної плати.