Справа "вагнерівців": ексголову ГУР звільнили з військової служби

Сьогодні офіційно наказом міністра оборони з військової служби був звільнений генерал-полковник Василь Бурба. У 2016-2020 роках він був начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це написав у себе на Facebook журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, причиною такого рішення стала дача свідчень тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради з питань розслідування провалу спецоперації із захоплення бойовиків російської ПВК Вагнера.

Якщо вірити даним джерела журналіста, рапорт на звільнення Бурба подав 14 вересня, а перед засіданням ТСК із розслідування Вагнергейта Бурба був викликаний на зустріч із міністром оборони Андрієм Тараном. Таран, за словами джерела Бутусова, наказав Бурбі як військовослужбовцю відмовитися від дачі показань.

"Наказав не повідомляти під протокол народним депутатам про те, що спецоперація із затримання російських терористів була санкціонована 1 липня 2020 го самим Тараном, і тому не вимагала взагалі ніяких нарад в офісі президента. Наказав не повідомляти як проходило засідання в кабінеті Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського щодо скасування спецоперації, а також про те, що на нараду Зеленський допустив осіб, що не мають відношення до абсолютно секретних операцій військової розвідки - главу офісу президента Андрія Єрмака, заступник голови офісу президента Романа Машовця, секретаря президента Марію Левченко, а також близько пов'язаного з РФ начальника комітету з розвідки Руслана Демченка ", - пише Бутусов.

Таким чином, продовжує він, були створені передумови до витоку інформації про спецоперацію.

"Також Таран вимагав приховати причетність Зеленського і Єрмака до скасування спецоперації. Щоб не виконувати незаконні накази Тарана, Бурба тут же в присутності міністра оборони написав рапорт про звільнення з військової служби. Після написання рапорту про звільнення Бурба відправився на засідання ТСК і після цього неодноразово давав показання народним депутатам ", - стверджує журналіст.

За даними джерела Бутусова, протокол показань Бурби досі не оформлений, і з ним не ознайомлені ні члени слідчої комісії, ні сам Бурба.