Перукар назвала причину, з якої волосся швидко масніє

Популярна у TikTok перукар і стиліст Сара Броулі часто ділиться рекомендаціями з догляду за волоссям. Але її чергова порада "підірвала" соцмережу, повідомляє УНИАН.

Так, у своєму акаунті вона опублікувала ролик, в якому назвала головну помилку з догляду за волоссям. Виявляється, причиною швидкого забруднення волосся може бути немитий гребінець, оскільки на його поверхні накопичуються шкірне сало і залишки стайлінгових засобів.

"Весь бруд потрапляє на вашу шкіру щодня - це огидно" , - каже Сара.

Очистити гребінець можна за допомогою шампуню, потім обполоснути водою й просушити на звичайному рушнику.