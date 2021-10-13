Бійці на Донбасі отримають "смачний привіт" від волонтерів

На День захисника України 14 жовтня військові з Донбасу отримають смачні гостинці від українських волонтерів. Це робиться для того, щоб наші військові хоч трохи відчули себе вдома, поласувавши домашньою їжею, повідомляє РБК-Україна.

Волонтери передають військовим на фронт гостинці вже 47 разів. Цього разу привід святковий. Ця ідея належить волонтерам з міста Заставна у Чернівецькій області. Вони вже зібрали 200 кілограмів смачних домашніх копченостей, пряних солінь і навіть наліпили голубців.

Тільки з коптильні дістають копчену рибу, сало, підчеревину. Люди роблять це з любов'ю, щоб зробити приємне бійцям.

Також пакують тушкованку, сало, квасолю зі свининою. Всі продукти не з магазину, а домашні.

Поставки тимчасово припиняли через карантин, але до Дня захисників і захисниць України традицію вирішили відновити, щоб військові відсвяткували як вдома.

Разом з домашніми смаколиками передають листівки з привітаннями для військових від школярів.

Зазначимо, що консервацію, сало - все це передають на фронт прості українці, які хочуть підтримати військових на Донбасі.

Автор: Людмила Жукова