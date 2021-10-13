Дружина Володимира Остапчука незвично відсвяткувала день народження

Дружина ведучого Володимира Остапчука – Христина Горняк відсвяткувала 35-річчя. Коханий організував для неї вечірку в циганському стилі. Христина вже поділилася серією фото з вечірки та показала свій святковий образ, повідомляє 24 Канал.

На особистій сторінці в інстаграмі, Горняк поділилася серією світлин зі свята. Зіркова дружина розповіла коханому, що мріє, щоб на дні народженні був розрив, щоб всі танцювали, щоб був "божевільний дім" у хорошому сенсі. На всіх фото Христина неймовірно щаслива. Відповідно до вечірки вона обрала образ з циганськими мотивами.