Ситуація з COVID погіршується: лікарні заповнюються все швидше

Станом на сьогодні відділення столичних лікарень, які приймають хворих на коронавірус, заповнені майже на 47%. У цілому, у місті щодоби госпіталізують 300 інфікованих пацієнтів. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, Олександрівську лікарню, яка є опорним медичним закладом для прийому COVID-хворих, щодня відвідують понад 50 нових пацієнтів.

"Сьогодні на стаціонарному лікуванні в Києві, з підтвердженим діагнозом COVID-19, знаходяться 1837 пацієнтів. 1297 із них - у важкому стані. 30 хворих підключені до апарату штучної вентиляції легенів. Ще 155 пацієнтів - на неінвазивної штучної вентиляції легенів. У кисневої підтримки потребують 1512 хворих ", - пише Кличко.

Також міський голова додав, що сьогодні в стаціонарах з підозрою на коронавірус знаходиться 195 осіб.

"Інфекціоністи підкреслюють, що понад 95% пацієнтів, які потрапляють до лікарні з коронавірусів, - нещеплені. До того ж, у невакцинованих хворих частіше трапляються ускладнення внаслідок хвороби", - підкреслила мер.

Крім того, лікарні Львова вже не встигають приймати COVID-хворих. У місті збираються посилити карантин. Кількість госпіталізацій хворих коронавірусів в місті стрімко зростає. Про це заявив на своїй сторінці в Facebook мер Львова Андрій Садовий.

"Кількість госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 у Львові збільшується. Окремо хочу звернути увагу на те, що в обласній дитячій лікарні перебуває 36 дітей. Ми вже готуємо лікарню на Орлика до прийняття дітей", - розповів Садовий.

За його словами, епідеміологічна ситуація в місті зараз гірше, ніж була в минулому році в цей час.