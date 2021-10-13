Співробітники "Укрпошти" вимагають 1 млрд євро за примусову вакцинацію

Співробітник АТ "Укрпошта" направив листа гендиректору Ігорю Смілянському, в якому вимагають гарантувати виплату компенсації в розмірі 1 млрд євро в разі появи побічних ефектів або ускладнень протягом року після вакцинації від коронавірусу, повідомляє UBR.

Про це Смілянський написав у Facebook.

У листі вказується, що побічними ефектами можуть бути "безперервний пронизливий крик", висока або "гранично висока температура" та інше.

Автор листа вважає неприпустимим обов'язкову вакцинацію і "шантаж" керівництва про відсторонення від роботи без збереження заробітної плати. Примус до "участі в випробуванні експериментальної вакцини" вони прирівнюють до перевищення службових повноважень Смілянським, що передбачено ст. 365 Кримінального кодексу.

"Як ви думаєте, навіщо топ-менеджерам така висока зарплата? Для того, щоб якщо що, я міг виплатити 1 млрд євро збитків співробітнику, який тільки на таких умовах згоден вакцинуватися" , - прокоментував Смілянський.

Напередодні гендиректор "Укрпошти" повідомив, що в відділеннях за три дні було зроблено близько 10 тис. Щеплень від Covid-19. Пункти вакцинації заробили в "Укрпошті" 7 жовтня.