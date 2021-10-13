Вертоліт Defiant побив рекорд швидкості

Демонстратор багатоцільового військового вертольота Defiant побив власний попередній рекорд швидкості в прямому горизонтальному польоті, розвинувши швидкість 247 вузлів (457 кілометрів на годину), повідомляє Лента.Ру.

Відповідне відео польоту вертольота з реактивним літаком компанія Sikorsky опублікувала в Facebook.

У коментарі до ролика повідомляється, що таким чином компанії Sikorsky і Boeing продемонстрували правильність використаних в Defiant технічних рішень, який повинен відповідати вимогам програми Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA) армії Сполучених Штатів.

У жовтні 2020 року вертоліт Sikorsky-Boeing SB> 1 Defiant розвинув швидкість по прямій 211 вузлів (понад 390 кілометрів на годину), а на спуску - 232 вузла (близько 420 кілометрів на годину).

У березні 2019 го на аеродромі в Уест-Палм-Біч відбувся перший політ демонстратора SB> 1 Defiant.

Максимальна злітна маса вертольота становить 14,5 тонни. Заявлена крейсерська швидкість літального апарату повинна дорівнювати 460 кілометрів на годину. Машина вміщує до 18 осіб. SB> 1 Defiant створюється американськими компаніями Sikorsky (входить в корпорацію Lockheed Martin) і Boeing в рамках проекту FVL, який передбачає оновлення парку американських військових вертольотів після 2030 року.