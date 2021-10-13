Укроборонпром "економив" на українській бронетехніці – СБУ

Служба безпеки України викрила корупційний механізм розтрати бюджетних коштів під керівництвом одного з державних підприємств, яке входить в структуру "Укроборонпрому"﻿. Про це, посилаючись на прес-службу СБУ, повідомляє Деловая столица.

Контррозвідники встановили, що організатори оборудки замовляли неякісні гусеничні стрічки до бронетехніки, які не відповідають технічним та якісним характеристикам, а посадовці військового представництва Міноборони "затуляли" на це очі.

Під час обшуків у приміщенні держпідприємства та у помешканнях фігурантів виявлено документацію, яка підтверджує протиправну діяльність, та партію неякісних запчастин до бронетехніки.

За попередньою оцінкою фахівців-експертів у військовій сфері, вони не відповідають вказаним у тендерній закупівлі вимогам.

Тривають слідчі дії за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.