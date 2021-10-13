Даша Квіткова і Нікіта Добринін провели вікенд у Барселоні

Зіркове подружжя Даші Квіткової та Нікіти Добриніна переживає кризу після народження первістка. Парі нібито не вистачало часу одне на одного, тому вона часто сварилась. Аби налагодити стосунки, блогери полетіли в Барселону, повідомляє 24 Канал.

Переможниця "Холостяка" Даша Квіткова зізналась, що вікенд в Іспанії – ідея чоловіка. Вона ж довго не вагалася й залишила 3-місячного сина на свою маму.

"На вихідні чоловік відвіз мене на побачення в Барселону, щоб ми залишилися вдвох і знову відчули романтику у стосунках," , – поділилась блогерка.

За словами Квіткової, в обох було враження, що це їхнє перше побачення. Нікіта Добринін приносив дружині каву в ліжко, пригощав солодощами, водив до моря й показував найкрасивіші локації Барселони.

Фото з інстаграму блогерки

Фото з інстаграму блогерки

Фото з інстаграму блогерки