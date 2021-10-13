Газове ралі 2021: як змінювалась ціна на газ у Європі

За останній рік ціни на природний газ на вільному ринку в Європі пережили одне з найбільш стрімких зростань та обвалів в історії, повідомляє Сегодня.

Журналісти видання створили інфографіку, яка наглядно демонструє ріст та падіння ціни.

Стрімке підвищення почалося весною 2021 року. Ціна блакитного палива за минулий жовтень та цьогорічний відрізняється у понад 10 разів.

Максимум, якого досягнув показник, були 2 тис. доларів за тисячу кубометрів газу.

Варто зазначити, що ця ціна не є 100% об’єктивним показником, а є досить спекулятивною.

"Ніхто не відміняв біржових спекулянтів, які на кожній такій "біржовій бульбашці" заробляють сотні мільйонів, якщо не мільярдів" , – каже фінансовий аналітик Олексій Лупоносов.

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімонс на саміті ЄС-Західні Балкани розповіла, що очікує таких високий цін протягом усієї зими. А знижуватись вони почнуть лише після закінчення опалювального сезону.

Але це сталося набагато раніше, ніж очікувалось. На наступний день, після рекордного стрибка ціни обвалились на понад 35% і продовжують тенденцію на падіння далі.

Причиною такого стрімкого піке вважають висловлювання Путіна напередодні, який заявив, що Росії не потрібен ажіотаж навколо біржових цін на природний газ.

Деякі експерти вважають, що ціна на газ напряму залежить від бажання Росії скоріше сертифікувати та запустити "Північний потік-2".

Однак Олексій Лупоносов впевнений, що бажання скоріше запустити газогін не може впливати напряму на біржові ціни на газ. Однак Росія намагається максимально використати ситуацію на свою користь.