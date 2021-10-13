Коли ввімкнуть опалення у Києві: відповідь КМДА
У КМДА розповіли, коли в Києві ввімкнуть опалення у житлових будинках. Опалювальний сезон почнеться, коли в місті температура повітря буде протягом трьох діб буде менше +8 градусів, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив на брифінгу заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
Заступник голови КМДА повідомив, що з 1 жовтня опалення включили в школах, дитсадках, лікарнях. 850 таких закладів уже з теплом.
"Щодо житлового фонду. Діють норми, що опалювальний сезон починається тоді, коли середньодобова температура менше +8 протягом трьох діб. Ми плануємо дотримуватись цих норм і моніторити погоду. На сьогоднішній день ми не маємо таких показників. Говорити про початок опалювального сезону зарано", - заявив він.
Разом з тим, Пантелеєв сказав, що Київ технічно готовий до старту опалювального сезону.
Автор: Анастасія Рокитна