Відбулся 23-й Національний дитячий фестиваль моди"Міні Міс Україна"
Відбулося грандіозне свято краси та таланту 23-й Національний дитячий фестиваль моди і таланту "Міні Міс & Містер України". Цього року неймовірна тематика Гала-шоу фестивалю "Аліса у країні див", повідомляє Обозреватель.
Цей яскравий щорічний захід зібрав талановитих дітей з усіх регіонів країни, переможців та призерів регіональних фестивалів, які продемонстрували свої здібності у категоріях "National Model" та "National Talant".
За доброю традицією фестивалю, кожен учасник презентував соціальний фотопроєкт "Моя родина – моя країна", де розповідали членам журі про сімейні цінності, традиції свої родин, про свої захоплення та мрії.
Найкращі п’ять презентацій фотопроєкту, арт-костюмів та інтерв’ю отримали спеціальну відзнаку на Гала-шоу фестивалю.
Провели фестиваль ведучий, шоу-мен, голос проєкту "Світське життя" з Катериною Осадчою Володимир Андрієвський та акторка, телеведуча, модель, переможниця в номінації "Міні Топ Модель", ведуча музичної програми "Супер 5" на телеканалі "ОБОЗРЕВАТЕЛЬ" Вікторія Маціщук.
Гала-шоу легендарного фестивалю відкрив зірковий показ колекції осінь-зима 2021/22 бренду "ANDRE TAN easy", де презентували нову сучасну колекцію разом із взуттєвим брендом "LIYA".
Зіркові гості показу: Валентина Хамайко, ведуча ранкового шоу "Сніданок" на телеканалі каналі 1+1 з дітьми Мирославою та Михайлом, Стася Ровінська, телеведуча "Твій день" на каналі 1+1 з сином Еваном та популярний гурт "OPEN KIDS" під треки якого, доречі, і відбувся показ.
Президент фестивалю Наталія Ковальова вручила подяку дизайнеру Андре Тану та засновнику компанії "LIYA" Ігорю Ямборко за багаторічну співпрацю та партнерську підтримку.
Оцінювали учасників компетентне журі до складу якого увійшли:
- Президент Міжнародної громадської організації "Жінка ІІІ тисячоліття" та Міжнародного дитячого фестивалю "Світ талантів", заслужений діяч мистецтв України – Лідія Лісімова;
- Дизайнерка прикрас та аксесуарів, декоратор, стиліст, модель, авторка всеукраїнських фотопроєктів "Королева України" та "Міс Европа" - Катерина Потлова;
- "Королева України 2019", призер міжнародного конкурсу "Miss Grand International" - Вікторія Миронова;
- Співак, телеведучий, продюсер, шеф-редактор телеканалу "ОБОЗРЕВАТЕЛЬ" - Андреас Павлоу;
- Чемпіонка Всесвітньої Універсіади, ТОП 5 найгнучкіших спортсменок Європи, соціальний діяч, радіоведуча, а також артистка авторського шоу та цирку "Cirque du Soleil" – Надія Васіна;
- It kids CEO and Euromodels Dubai – Catalina Buzdun;
- Засновник та президент національного дитячого фестивалю моди і таланту "Міні Міс і Містер України" і міжнародного фестивалю "Little Miss & Mister United World" - Наталія Ковальова.
Одна з найважливіших подій в рамках фестивалю – це благодійна акція "ВІД СЕРЦЯ ДО СЕРЦЯ". Діти віддають частинку свого тепла та милосердя тим, хто найбільше цього потребує! Подарунки які приготували наші конкурсанти будуть передані у Коростишівський спеціалізований інтернат.
Переможцями фестивалю "Міні Міс & Містер України 2021" стали:
"МАЛЕНЬКА МІС УКРАЇНА 2021" - Степанченко Альбіна, м. Одеса;
"МIНI МІС УКРАЇНА 2021 NATIONAL MODEL"- Сабадаш Анастасія, м. Кременчук;
"МIНI МІС УКРАЇНА 2021 NATIONAL TALANT"- Лисенко Олександра, м. Харків;
"ЮНА МІС УКРАЇНА 2021" - Жокіна Аліса, м. Мелітополь;
"МIНI МIСТЕР УКРАЇНИ 2021 GRAND PRIX" - Сибагатов Прохор, Донеччина;
Головну номінацію "МIНI МІС УКРАЇНА 2021 GRAND PRIX" та коштовну золоту корону, що є символом фестивалю і передається щороку переможниці отримала Никанорова Аріна, м. Дніпрорудне.
Медiа-партнер фестивалю портал "ОБОЗРЕВАТЕЛЬ".