Відбулся 23-й Національний дитячий фестиваль моди"Міні Міс Україна"

Відбулося грандіозне свято краси та таланту 23-й Національний дитячий фестиваль моди і таланту "Міні Міс & Містер України". Цього року неймовірна тематика Гала-шоу фестивалю "Аліса у країні див", повідомляє Обозреватель.

Аліса з країни Див на балу "Міні Міс Україна"

Цей яскравий щорічний захід зібрав талановитих дітей з усіх регіонів країни, переможців та призерів регіональних фестивалів, які продемонстрували свої здібності у категоріях "National Model" та "National Talant".

За доброю традицією фестивалю, кожен учасник презентував соціальний фотопроєкт "Моя родина – моя країна", де розповідали членам журі про сімейні цінності, традиції свої родин, про свої захоплення та мрії.

Аліса з країни Див на балу "Міні Міс Україна"

Найкращі п’ять презентацій фотопроєкту, арт-костюмів та інтерв’ю отримали спеціальну відзнаку на Гала-шоу фестивалю.

Провели фестиваль ведучий, шоу-мен, голос проєкту "Світське життя" з Катериною Осадчою Володимир Андрієвський та акторка, телеведуча, модель, переможниця в номінації "Міні Топ Модель", ведуча музичної програми "Супер 5" на телеканалі "ОБОЗРЕВАТЕЛЬ" Вікторія Маціщук.

Аліса з країни Див на балу "Міні Міс Україна"

Гала-шоу легендарного фестивалю відкрив зірковий показ колекції осінь-зима 2021/22 бренду "ANDRE TAN easy", де презентували нову сучасну колекцію разом із взуттєвим брендом "LIYA".

Зіркові гості показу: Валентина Хамайко, ведуча ранкового шоу "Сніданок" на телеканалі каналі 1+1 з дітьми Мирославою та Михайлом, Стася Ровінська, телеведуча "Твій день" на каналі 1+1 з сином Еваном та популярний гурт "OPEN KIDS" під треки якого, доречі, і відбувся показ.

Президент фестивалю Наталія Ковальова вручила подяку дизайнеру Андре Тану та засновнику компанії "LIYA" Ігорю Ямборко за багаторічну співпрацю та партнерську підтримку.

Аліса з країни Див на балу "Міні Міс Україна"

Оцінювали учасників компетентне журі до складу якого увійшли:

- Президент Міжнародної громадської організації "Жінка ІІІ тисячоліття" та Міжнародного дитячого фестивалю "Світ талантів", заслужений діяч мистецтв України – Лідія Лісімова;

Аліса з країни Див на балу "Міні Міс Україна"

- Дизайнерка прикрас та аксесуарів, декоратор, стиліст, модель, авторка всеукраїнських фотопроєктів "Королева України" та "Міс Европа" - Катерина Потлова;

- "Королева України 2019", призер міжнародного конкурсу "Miss Grand International" - Вікторія Миронова;

- Співак, телеведучий, продюсер, шеф-редактор телеканалу "ОБОЗРЕВАТЕЛЬ" - Андреас Павлоу;

- Чемпіонка Всесвітньої Універсіади, ТОП 5 найгнучкіших спортсменок Європи, соціальний діяч, радіоведуча, а також артистка авторського шоу та цирку "Cirque du Soleil" – Надія Васіна;

- It kids CEO and Euromodels Dubai – Catalina Buzdun;

- Засновник та президент національного дитячого фестивалю моди і таланту "Міні Міс і Містер України" і міжнародного фестивалю "Little Miss & Mister United World" - Наталія Ковальова.

Аліса з країни Див на балу "Міні Міс Україна"

Одна з найважливіших подій в рамках фестивалю – це благодійна акція "ВІД СЕРЦЯ ДО СЕРЦЯ". Діти віддають частинку свого тепла та милосердя тим, хто найбільше цього потребує! Подарунки які приготували наші конкурсанти будуть передані у Коростишівський спеціалізований інтернат.

Переможцями фестивалю "Міні Міс & Містер України 2021" стали:

"МАЛЕНЬКА МІС УКРАЇНА 2021" - Степанченко Альбіна, м. Одеса;

"МIНI МІС УКРАЇНА 2021 NATIONAL MODEL"- Сабадаш Анастасія, м. Кременчук;

"МIНI МІС УКРАЇНА 2021 NATIONAL TALANT"- Лисенко Олександра, м. Харків;

"ЮНА МІС УКРАЇНА 2021" - Жокіна Аліса, м. Мелітополь;

"МIНI МIСТЕР УКРАЇНИ 2021 GRAND PRIX" - Сибагатов Прохор, Донеччина;

Головну номінацію "МIНI МІС УКРАЇНА 2021 GRAND PRIX" та коштовну золоту корону, що є символом фестивалю і передається щороку переможниці отримала Никанорова Аріна, м. Дніпрорудне.

Медiа-партнер фестивалю портал "ОБОЗРЕВАТЕЛЬ".