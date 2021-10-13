У п'ятницю три станції столичного метро можуть закрити на вхід

У п'ятницю, 15 жовтня, можливі зміни в роботі столичного метро у зв'язку з проведенням футбольного матчу. Зміни стосуються трьох станцій.

Про це повідомила прес-служба метрополітену﻿ Києва.

"У зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок гри о 17:00) між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Зоря" (Луганськ), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену" , - йдеться в повідомленні.

Так, перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід.

Після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".