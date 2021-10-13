Стало відомо, як зірка "Орла і Решки" та Елджей розділили багатомільйонне майно

Російська телеведуча Анастасія Івлєєва після розлучення з виконавцем Олексієм Узенюком, відомим як Элджей, забрала собі більшу частину майна. Зіркова пара розлучилася в березні поточного року, повідомляє УНИАН.

Відзначається, що Івлєєва заробляла понад 3 мільйони доларів на рік, а її зірковий чоловік трохи менше – близько 2 мільйонів. При цьому у пари було кілька машин та іншого майна на мільйони доларів. Про це пише Telegram-канал Mash.

При розлученні зірка програми "Орел і Решка" забрала собі величезний заміський будинок в елітному селищі Старий світ в Підмосков'ї. Вартість двоповерхового котеджу на 364 кв.м оцінюється приблизно в 350-630 тисяч доларів. Саме цей будинок зняли в кліпі Елджея на пісню "Кадилак".

Також Івлєєва залишила собі земельну ділянку на 4 гектари, гараж і п'ять елітних авто.

Водночас Елджей залишив собі позашляховик та спорткар. Відомо, що він прописаний у батьків в Новосибірську.