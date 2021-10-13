Mercedes-AMG GT знімають з виробництва

Купе і родстери Mercedes-AMG GT готуються стати історією. Спорткар дебютував в 2014 році, а в грудні нинішнього року покине конвеєр, повідомляє РБК-Украина.

Mercedes-AMG-GT прийшов на зміну SLS AMG і першим серед моделей компанії отримав новий V8 об'ємом 4,0 літра. У минулому році світ побачила як найшвидша модифікація, названа GT Black Series з двигуном на 730 "сил". Цікаво, що про машину, яка прийде на зміну Mercedes-AMG GT, автомобільному співтовариству поки нічого не відомо.

Зараз німецький автовиробник вже припинив прийом замовлень, свої машини отримають лише ті клієнти, які розмістили замовлення раніше.

Замінити йдуть моделі може кабріолет Mercedes-AMG SL, прем'єра якого повинна відбутися в найближчі місяці. Взагалі, німецький автовиробник має намір істотно скоротити лінійку спортивних дводверних автомобілів з п'яти до двох-трьох машин.