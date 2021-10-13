Кулеба розповів, чи є загроза для безвізу України з ЄС

За словами очільника МЗС України, всі заяви про загрози інтеграції України не мають жодних перспектив, повідомляє Depo.ua.

Про це повідомив Кулеба під час брифінгу

"Хочу звернути увагу на те, чого не було на вчорашньому саміті (саміт Україна-ЄС, – ред.). Жодних публічних чи не публічних розмов про будь-які загрози безвізу, про будь-які провали політики Європейського союзу в Україні" , – наголосив міністр.

На його думку, це свідчить про те, що фейки окремих політичних сил, або демотивуючі політичні заяви про те, що відносини між Україною та ЄС перебувають у кризі, – не мають перспективи.