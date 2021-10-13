Ціни на продукти: що найбільше подорожчало з початку року

Державна служба статистики (Держстат) оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні у вересні 2021 року. З початку року найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія та цукор, повідомляє РБК-Україна.

За даними статистичного відомства, порівняно з груднем 2020 року цибуля подорожчала на 84,2% до 9,4 гривень за кілограм, буряк - на 49,0% до 8,0 гривень за кілограм, морква - на 48,5% до 8,9 гривень за кілограм, капуста - на 39,1% до 6,6 гривень за кілограм.

Крім того, соняшникова олія подорожчала на 51,4% до 63,7 гривень за літр, цукор на - 37,3% до 28,7 гривень за кілограм.

Куряче філе подорожчало з початку року на 25,5% до 115,1 гривень за кілограм, курячі тушки - на 27,6% до 71,4 гривень за кілограм.

Водночас яйця картопля подешевшала на 18,0% до 8,3 гривень за кілограм, яблука на 3,0% до 17,7 гривень.

За даними Держстату, за січень-вересень сигарети преміум-класу подорожчали на 11,3% до 64,4 гривень за пачку, ціни на горілку зросли на 1,3% до 93,8 гривень за 0,5 літра. Пиво подорожчало з початку року на 8,9% до 19,1 гривень за пляшку, українське вино - на 5,6% до 70,0 гривень за пляшку 0,75 літра.

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2020 рік найбільше подорожчав цукор - на 46,2%, гречана крупа - на 34,8%, яйця - на 30,4%, соняшникова олія - на 22,2%.

Автор: Олександр Білоус