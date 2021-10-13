У співака Ашера народилась четверта дитина: перші фото

42-річний американський співак Ашер став батьком вчетверте. Кохана Дженн народила йому сина. Хлопчик отримав ім'я Сір Кастелло Реймонд, повідомляє 24 Канал.

Четверта дитина Ашера народилась два тижні тому, 29 вересня, однак зіркові батьки приховували його появу на світ. Лише у вівторок, 12 жовтня, співак оголосив про поповнення.

Хлопчика назвали на честь діда Дженн Гойкочеї, який пішов з життя незадовго до появи правнука. Співак додав, що син з'явився з вагою 3,5 кілограми.

У профілі з 9-мільйонною аудиторією зірковий батько показав милі риси малюка, однак не засвітив його обличчя повністю. Схоже, Ашер планує зробити це, коли Сір трохи підросте. Поки ж популярний артист приймає привітання від шанувальників і відомих колег.

Фото из инстаграма певца

Фото из инстаграма певца

Роман з Дженн Гойкочея Ашер закрутив у жовтні 2019 року. Саме тоді закоханих помітили разом за лаштунками заходу Hollywood Bowl. Вони й досі не афішують особисте життя й не поспішають одружуватися.