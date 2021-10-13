Карантинні правила перевезень: як буде працювати УЗ
З 21 жовтня в Україні починають діяти нові правила пасажирських перевезень на час карантину.
Як повідомляє прес-служба Укрзалізниці, залізничні перевезення у далекому сполученні на «жовтому» та «червоному» рівнях будуть дозволені не всім пасажирам.
Пасажир має право на проїзд за умови наявності:
- документа про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;
- або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19);
- або негативного результату ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години (станом на час посадки).
Представник УЗ зазначив, що документи також будуть перевіряти під час посадки в "Інтерсіті".
Для пасажирів віком до 18 років наявність вищевказаних документів не вимагається.
У випадку відсутності будь-якого з трьох вищезазначених документів провідник або стюард мають право не допустити пасажира до поїздки, додали в УЗ.
Повернення коштів за придбані білети в разі відмови від поїздки здійснюється згідно з правилами перевезень.