Карантинні правила перевезень: як буде працювати УЗ

З 21 жовтня в Україні починають діяти нові правила пасажирських перевезень на час карантину.

﻿Як повідомляє﻿ прес-служба Укрзалізниці, залізничні перевезення у далекому сполученні на «жовтому» та «червоному» рівнях будуть дозволені не всім пасажирам.

Пасажир має право на проїзд за умови наявності:

документа про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;

або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19);

або негативного результату ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години (станом на час посадки).

Представник УЗ зазначив﻿, що документи також будуть перевіряти під час посадки в "Інтерсіті".

Для пасажирів віком до 18 років наявність вищевказаних документів не вимагається.

У випадку відсутності будь-якого з трьох вищезазначених документів провідник або стюард мають право не допустити пасажира до поїздки, додали в УЗ.

Повернення коштів за придбані білети в разі відмови від поїздки здійснюється згідно з правилами перевезень.