Бензин на АЗС з початку року подорожчав на 22%, автогаз - на 39%

Державна служба статистики (Держстат) оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні за січень-вересень 2021 року. Ціни на паливо значно зросли, повідомляє РБК-Україна.

За даними статистичного відомства, у вересні порівняно з груднем 2020 року бензин А-92 подорожчав на 22,4% до 29,2 гривень за літр, бензин А-95 на 20,8% до 30,2 гривень за літр, дизельне паливо - на 17,5% до 28,3 гривень за літр.

При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 38,7% до 17,6 гривень за літр.

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2020 рік бензин А-95 подешевшав на 11,1% до 25,0 гривень за літр, бензин А-92 на 11,7% до 23,8 грн, дизельне паливо - на 12,4% до 24,1 гривень. При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 1,4% до 12,7 гривень за літр.

Автор: Олександр Білоус