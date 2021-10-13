"Гра в кальмара" став найпопулярнішим серіалом в історії Netflix
Південнокорейська гостросюжетна дорама "Гра в кальмара" ("Squid Game") стала найпопулярнішою роботою за всю історію Netflix. Перегляди серіалу перевалили за позначку в 111 мільйонів, повідомляє Обозреватель.
Такий рекорд авторам кінострічки вдалося встановити менш ніж за місяць. Відповідні дані опублікували на офіційному профілі стрімінгового сервісу в Twitter(щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
До речі, раніше цей рекорд належав серіалу "Бріджертон". Він за місяць зібрав 82 мільйони переглядів.